Netflix выпустит сериал про ежа Соника

Соник - самый заслуженный синий еж в индустрии развлечений - в этом году отмечает свой 30-й юбилей.

По этому случаю правообладатели продолжают бомбить аудиторию новыми анонсами про сверхзвукового ежа.

В Twitter-аккаунте Netflix появилась информация о новом проекте медиафраншизы - анимационном 3D-сериале Sonic Prime.

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA, @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8 — NX (@NXOnNetflix) February 1, 2021

К твиту прикреплено изображение с логотипом проекта. Выход шоу запланирован на 2022 год, без более точной даты.

Мультфильм будет создаваться силами студии WildBrain, ранее работавшей над "Бен 10", под бдительным присмотром SEGA - "компании-родителя" синего ежа.

Кроме того, сейчас в производстве находится сиквел успешной ленты "Соник в кино", а благодаря современному тренду на мультивселенные есть вероятность, что события двух проектов могут быть связаны. В игровой серии подобный подход уже несколько раз использовался.