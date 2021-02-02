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Netflix выпустит сериал про ежа Соника

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    02.02.2021, 18:02
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Фото: youtube.com/ Paramount Pictures
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures

Соник - самый заслуженный синий еж в индустрии развлечений - в этом году отмечает свой 30-й юбилей.

По этому случаю правообладатели продолжают бомбить аудиторию новыми анонсами про сверхзвукового ежа.

В Twitter-аккаунте Netflix появилась информация о новом проекте медиафраншизы - анимационном 3D-сериале Sonic Prime.

К твиту прикреплено изображение с логотипом проекта. Выход шоу запланирован на 2022 год, без более точной даты.

Мультфильм будет создаваться силами студии WildBrain, ранее работавшей над "Бен 10", под бдительным присмотром SEGA - "компании-родителя" синего ежа.

Кроме того, сейчас в производстве находится сиквел успешной ленты "Соник в кино", а благодаря современному тренду на мультивселенные есть вероятность, что события двух проектов могут быть связаны. В игровой серии подобный подход уже несколько раз использовался.

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