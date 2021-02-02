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02.02.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Infiniti QX50: стартовали продажи в России

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Марка Infiniti объявила о старте продаж обновлённого QX50. Модель уже доступна российским дилерам премиум-бренда.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
Марка Infiniti показала предтечу нового поколения кроссовера QX60

Снаружи Infiniti QX50 не изменился. Зато цветовая гамма кроссовера пополнилась коричневым металликом "Мокка миндаль". Автомобиль также получил ключ-брелок нового дизайна.

Главное - QX50 теперь может похвастать современным информационно-развлекательным комплексом InTouch с двумя дисплеями. Мультимедиа поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

Помимо этого, базовую версию QX50 дополнили камерой заднего вида и задними датчиками парковки. Появилась и комплектация Essential с удалённым запуском двигателя, трёхзонным климат-контролем и возможностью дозаказать пакет ассистентов-движения ProAssist и ProActive.

Техническая часть осталась прежней. Модель оснащается системой полного привода, 2,0-литровым турбомотором VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (249 л. с.), бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Цены на обновлённый Infiniti QX50 начинаются с 3 490 000 рублей и заканчиваются на отметке 4 740 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.
#Infiniti