Обновленный Infiniti QX50: стартовали продажи в России

Марка Infiniti объявила о старте продаж обновлённого QX50. Модель уже доступна российским дилерам премиум-бренда.

Снаружи Infiniti QX50 не изменился. Зато цветовая гамма кроссовера пополнилась коричневым металликом "Мокка миндаль". Автомобиль также получил ключ-брелок нового дизайна.

Главное - QX50 теперь может похвастать современным информационно-развлекательным комплексом InTouch с двумя дисплеями. Мультимедиа поддерживает сервисы Apple CarPlay и Android Auto.

Помимо этого, базовую версию QX50 дополнили камерой заднего вида и задними датчиками парковки. Появилась и комплектация Essential с удалённым запуском двигателя, трёхзонным климат-контролем и возможностью дозаказать пакет ассистентов-движения ProAssist и ProActive.

Техническая часть осталась прежней. Модель оснащается системой полного привода, 2,0-литровым турбомотором VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (249 л. с.), бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Цены на обновлённый Infiniti QX50 начинаются с 3 490 000 рублей и заканчиваются на отметке 4 740 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Infiniti.