Около 840 тысяч кур уничтожат в префектуре Ибараки из-за птичьего гриппа

В японской префектуре Ибараки обнаружен очаг птичьего гриппа. Принято решение уничтожить около 840 тысяч кур в хозяйстве, где вспыхнула инфекция. Об этом пишет Kyodo.

"На одной из птицеферм в понедельник обнаружены 13 мертвых кур. Анализы показали наличие птичьего гриппа", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ибараки - уже 17-я префектура Японии, где выявлен вирус птичьего гриппа за эту зиму. Вспышку заболевания власти страны уже назвали рекордной и по числу очагов инфекции и по количеству забитых птиц. О первом случае заболевания стало известно в ноябре 2020 года. На сегодняшний в 40 хозяйствах по всей стране уничтожено свыше шести миллионов кур.