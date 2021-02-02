Опубликован доклад о развитии хлопчатобумажной промышленности Синьцзяна

Доклад состоит из семи глав: в первой главе освещена история развития и текущая ситуация в хлопчатобумажной промышленности Синьцзяна. В главах 2 - 5 рассказывается о влиянии отрасли на социальное развитие в четырех аспектах: благосостояние населения, совместное процветание, охрана окружающей среды и глобальное значение для экономики. Шестая глава посвящена перспективам устойчивого развития хлопчатобумажной промышленности, а в седьмой главе рассказывается о планах отраслевого международного сотрудничества с целью формирования открытой, инклюзивной и устойчивой глобальной логистической цепочки в текстильной сфере.

Благодаря семидесятилетнему развитию хлопчатобумажная промышленность Синьцзяна превратилась в отрасль, имеющую большое значение для разных этнических групп, живущих в регионе, для всей китайской текстильной индустрии, а также глобальной отраслевой логистической цепочки.

Сегодня хлопчатобумажная промышленность Синьцзяна не только приносит материальное благосостояние нескольким миллионам хлопкоробов, текстильщиков и их семьям, но и представляет качественное сырье и хорошие условия для развития текстильной индустрии во всем Китае. Качественные текстильные изделия и недорогая, но качественная одежда синьцзянского производства удовлетворяют спросу нескольких миллиардов потребителей во всем мире.

Доклад о социальной ответственности хлопчатобумажной и текстильной промышленности Синьцзяна позволяет всестороннее узнать реальную ситуацию и перспективы развития индустрии в регионе. С его полным текстом на английском языке можно ознакомиться здесь.