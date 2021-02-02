Опубликован доклад о развитии хлопчатобумажной промышленности Синьцзяна

Новости

Юрист: Навальный уводит процесс в неподобающую для правосудия сторону 19:40
В Испании коронавирус признают профессиональным заболеванием медиков 19:31
Минздрав включит "веселящий газ" в перечень одурманивающих веществ 19:17
В Москве лифт повредил ногу ребенку 18:58
Власти Германии хотят продлить режим ЧС по коронавирусу до июня 18:46
Прокурор: Навальный - единственный гражданин РФ, получивший 2 условных срока 18:36
РФПИ: Россия сможет обеспечить вакциной "Спутник V" около 700 млн человек 18:31
Стало известно, сколько "Барселона" заработала благодаря Месси 18:12
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1 млрд кВт-ч электроэнергии 17:50
В Латвии впервые обнаружили больную коронавирусом кошку 17:49
Мурашко: Вакцина "Спутник V" - одна из лучших 17:46
Путин поддержал идею снять фильм о выдающихся педагогах 17:31
В Госдуму внесен проект о заморозке начисления пени за просрочку оплаты налога 17:25
Путин: Будем работать над расширением программы льготных перелетов из ДФО 17:23
Стало известно, куда переедет "Дом 2" 17:22
Путин: Конкурс "Учитель года" надо показывать интересно 17:20
Сурок Фил предсказал затяжную зиму в штате Пенсильвания 17:16
Путин: Нужно реагировать на вредоносный контент без ущерба свободе слова 17:16
В Москве на 30 процентов подорожали комнаты в домах под реновацию 17:11
Песков: Прибывшие на заседание по делу Навального дипломаты не должны давить на суд 17:05
Путин: Меня смущают слова "элитный, элитарный" 17:03
Путин призвал к поддержке языков и культуры народов РФ 16:59
В России выявили 77 мутаций коронавируса 16:56
Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики 16:54
В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 19:31

Опубликован доклад о развитии хлопчатобумажной промышленности Синьцзяна

Ассоциация текстильной промышленности Синьцзяна подготовила доклад о социальной ответственности в хлопчатобумажной промышленности региона. Документ рассказывает об истории развития индустрии, отраслевых достижениях и успехах Синьцзяна на фоне экономических, социальных и экологических вызовов, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доклад состоит из семи глав: в первой главе освещена история развития и текущая ситуация в хлопчатобумажной промышленности Синьцзяна. В главах 2 - 5 рассказывается о влиянии отрасли на социальное развитие в четырех аспектах: благосостояние населения, совместное процветание, охрана окружающей среды и глобальное значение для экономики. Шестая глава посвящена перспективам устойчивого развития хлопчатобумажной промышленности, а в седьмой главе рассказывается о планах отраслевого международного сотрудничества с целью формирования открытой, инклюзивной и устойчивой глобальной логистической цепочки в текстильной сфере.

Благодаря семидесятилетнему развитию хлопчатобумажная промышленность Синьцзяна превратилась в отрасль, имеющую большое значение для разных этнических групп, живущих в регионе, для всей китайской текстильной индустрии, а также глобальной отраслевой логистической цепочки.

Сегодня хлопчатобумажная промышленность Синьцзяна не только приносит материальное благосостояние нескольким миллионам хлопкоробов, текстильщиков и их семьям, но и представляет качественное сырье и хорошие условия для развития текстильной индустрии во всем Китае. Качественные текстильные изделия и недорогая, но качественная одежда синьцзянского производства удовлетворяют спросу нескольких миллиардов потребителей во всем мире.

Доклад о социальной ответственности хлопчатобумажной и текстильной промышленности Синьцзяна позволяет всестороннее узнать реальную ситуацию и перспективы развития индустрии в регионе. С его полным текстом на английском языке можно ознакомиться здесь.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока
В центре Гамалеи очередную волну коронавируса спрогнозировали на март