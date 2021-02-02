Основа армии: какую российскую и советскую технику используют в Анголе

Ангольская армия традиционно отдает предпочтения технике советских и российских образцов. Есть также боевые машины, закупленные в государствах, входивших в Организацию Варшавского договора.

Так, наиболее распространенными автомобилями являются вездеходы семейства "Урал" в трех- и двухосных версиях. Они служат платформами для установки различного вооружения, специального оборудования, перевозят личный состав, грузы и буксируют артиллерийские системы.

Основу бронетанковой мощи составляют несколько сотен Т-55, среди которых и глубоко модернизированные Т-55АМ.

В начале 80-х годов при создании этой модификации учитывался опыт применения бронетехники в Афганистане. Танки получили дополнительное многослойное бронирование передней части корпуса.

На башне также были смонтированы контейнеры с комбинированной начинкой.

Установлен прицел с лазерным дальномером КТД-2. Имеется возможность применения управляемых ракет, но их Ангола не закупала.

Кроме машин советского производства есть еще чехословацкие Т-55АМ2, отличающиеся более сложной системой управления огнем, которая включает датчик параметров атмосферы, но они не могут применять танковые управляемые ракеты.

Эти танки активно использовали в боях с боевиками группировки UNITA.

Боевые машины пехоты представлены БМП-1 и БМП-2. "Единицы" начали поступать из Советского Союза в 80-е годы, "двойки" же стали закупать уже после распада СССР.

С части БМП сейчас сняты башни, и они используются как учебные машины для подготовки механиков-водителей.