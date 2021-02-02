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2 февраля 2021 г.

Постановление правительства Пензенской области от 1 февраля 2021 года № 28-пП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Пензенской области на 2021 год"

Дата подписания 1 февраля 2021 г.
Опубликован 2 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области от 23.05.2002 № 365-ЗПО "О прожиточном минимуме в Пензенской области" (с последующими изменениями), в целях определения уровня жизни населения Пензенской области и оказания социальной поддержки малоимущим гражданам, проживающим на территории Пензенской области, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области на 2021 год величину прожиточного минимума на душу населения - 9610 рублей, для трудоспособного населения - 10396 рублей, пенсионеров - 7953 рубля, детей - 10002 рубля.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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