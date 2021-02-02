Песков назвал оправданными действия полиции в отношении участников несанкционированных акций

На фоне агрессивного поведения хулиганов и провокаторов действия сотрудников правоохранительных органов в отношении участников несанкционированных акций оправданы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Действия сотрудников абсолютно были и продолжают оставаться оправданными на фоне незаконных акций, которые были устроены и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которые имели место", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос про действия полиции в отношении мирных участников несанкционированных акций, которые не были агрессивными, пресс-секретарь президента сказал, что у них есть право задействовать весь доступный им юридический инструментарий для обжалования действий представителей органов правопорядка.