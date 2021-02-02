Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 февраля 2021 г. 11:45
Общество
Текст: Дмитрий Орлов (нештатный архивариус московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове)
Родина - № 2(221)

Возвращение с Гражданской войны

Погибший в 1941 году красноармеец упокоился под стенами храма, с которым ожесточенно боролся в 30-е
Несколько лет назад на московском Старо-Марковском кладбище произошло событие редкое и знаменательное - земле было предано тело красноармейца, жителя стоявшего здесь некогда села Ново-Архангельское. Боец пропал без вести осенью 1941 года под Спас-Деменском в Калужской области и был найден поисковым отрядом спустя три четверти века. В последний путь воина провожали две внучки и правнук, а литию над гробом совершил настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Архангельском-Тюрикове протоиерей Константин Буфеев.
Последний путь погибшего за Родину воина Бориса Михайловича Майорова, родственников которого поисковики нашли по клочку бумаги в "смертном" медальоне.
Последний путь погибшего за Родину воина Бориса Михайловича Майорова, родственников которого поисковики нашли по клочку бумаги в "смертном" медальоне.

Борис Михайлович Майоров - рядовой 5-й дивизии народного ополчения 33-й армии Резервного фронта. Уходя в августе 1941 года на войну, 38-летний ополченец оставил дома беременную жену с четырьмя детьми и уже в октябре погиб близ урочища Петровский Хутор под Спас-Деменском в тяжелом, по свидетельству поисковиков, бою горстки бойцов за высоту N 202. В бакелитовом "смертном" медальоне Бориса Михайловича нашли обрывок бумаги с выведенными химическим карандашом именем, годом рождения и адресом.

Родственников бойца Майорова поисковики нашли по клочку бумаги в "смертном" медальоне.

Дальнейшее - заслуга неравнодушных, взявшихся за розыски и сумевших выяснить: жена и сыновья фронтовика похоронены на Старо-Марковском кладбище.

Через год воин упокоился на родине рядом с супругой. Таким был посмертный путь Бориса Михайловича Майорова - подлинное чудо возвращения и восстановления памяти.

Фото: неизвестен
Поисковики нашли могилу расстрелянных бойцов по фото из немецкого архива

Но есть у случившегося и другое, воистину судьбоносное измерение. Уже после похорон неожиданно выяснилось, что вернувшийся на родину Майоров - председатель Ново-Архангельского сельсовета с 1927 года. И он же - главный проводник репрессий против "кулаков" и "церковников" села, объединенных приходским советом Успенского храма. Местный уроженец, Борис Майоров начал свой рабочий путь на московской мебельной фабрике "Мюр и Мерилиз", служил в Рабоче-крестьянской Красной армии, был охранником на пороховом складе, а затем, в возрасте всего лишь 25 лет, возглавил в родном селе сельсовет. Оказанное партией доверие новый председатель оправдал сполна.

Степан Тихонович Мурлыков.

В уголовном деле многолетнего старосты Успенского храма 60-летнего Степана Тихоновича Мурлыкова и по сию пору лежит подписанная молодым председателем сельсовета справка в ОГПУ: "Мурлыков является как социально опасный элемент и подлежит изоляции, т.к. при участии Мурлыкова по деревне общественная работа срывается, без него же работа как c/сов, а также и других организаций наладится..."

С этой справки начались мытарства Степана Тихоновича: ссылка, аресты, расстрел на Бутовском полигоне осенью 1937 года...

Постановление о расстреле Степана Тихоновича Мурлыкова.

"Принимая во внимание, что все выше указанные граждани являються чуждыми элементами соввласти, все из них имеют кулацкие хозяйства нажитые путем эксплуатацией рабочей силы, при чем таковые являються явными противниками всем мероприятия соввласти..." - малограмотные формулировки щедро рассыпаны в протоколах заседаний сельсовета, который после ареста Мурлыкова без промедления взялся за следующего старосту церкви, бывшего конторщика Дмитрия Ивановича Цирулева, и прочих членов приходского собрания. Отголоски смертельной борьбы - в докладных председателя Бориса Майорова:
Крестьянский бунт на родине Ленина был жестоко подавлен по его распоряжению

"Ехавши с суда, лишенец Мурлыков А.С. набросился на меня с ножом, грозил меня убить за то что я отдал [его] под суд".

Александр Степанович Мурлыков - сын церковного старосты и член приходского совета. Он также будет расстрелян на Бутовском полигоне за несколько недель до казни отца.

В списке "чуждых элементов соввласти" перечислено 8 фамилий, в том числе еще один член приходского совета храма Успения и будущий бутовский смертник - Андрей Сергеевич Маннов. Миталевы, Макеевы, Арчуковы, Мурлыковы - односельчане Майорова. Раскол шел по живому телу сельского мира, рассекая порой и семьи.

Обелиск у стен храма - в память о сосланных и расстрелянных радетелях о нем.

Имена сосланных и расстрелянных радетелей о храме вернулись на родную землю совсем незадолго до Бориса Михайловича Майорова - в книге "Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Архангельском-Тюрикове: 1755-2015". Затем они были увековечены на памятном обелиске у стен церкви. А вскоре после гонимых у этих же стен суждено было упокоиться гонителю. Так все эти люди вновь встретились под сенью старинной елизаветинской церкви.

В Ростовской области нашли братскую могилу времен Гражданской войны

Надгробным словом проводил Бориса Михайловича Майорова настоятель храма, на закрытии которого председатель настаивал...

Не нам судить павших, каждый из которых во весь рост, не щадя себя, встал на своей войне для защиты Родины: для одного в 30-е годы это был предками выстроенный родной храм, для другого в 41-м - Москва. Знаю только, что, прикоснувшись к этим трагическим судьбам в качестве хранителя истории старой усадебной церквушки, я стал свидетелем того, как на тихом российском погосте спустя без малого сто лет для Бориса Михайловича Майорова закончилась Гражданская война.

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#гражданская война
Трагедия царского генерала Леонида Болховитинова, которого судьба бросала то к красным, то к белым
26.01.2021 Научная библиотека

И генерал, и рядовой...

Среди десятков тысяч наших соотечественников, сто лет назад навсегда покинувших Родину, затерялось имя генерал-лейтенанта Болховитинова. Побывав и у красных, и у белых, генерал стал лучше понимать суть происходившей трагедии, а его метания в революционную эпоху закончились самоубийством в эмиграции

Три офицерских судьбы, ставшие легендами Белого движения
12.11.2020 Cудьбы

Русские инвалиды

Подполковник Владимир Граков потерял в боях ногу и глаз. Поручик Леонид Безруков потерял ногу. Подпоручик Павел Сербулов потерял ногу. Все они прожили очень короткую жизнь и, несмотря на это, стали легендами Белого движения

Как 100 лет назад под натиском красноармейцев армия Врангеля эвакуировались из Крыма
29.10.2020 Cудьбы

Уходили мы из Крыма

В ноябре 1920 года под натиском частей Красной армии остатки Русской армии генерала Врангеля эвакуировались из Крыма. К берегам Турции на 126 судах отправились 145 693 человека, не считая судовых команд. Многие из них на Родину не вернулись

#поисковики
Как в Архангельск возвращают останки бойцов, погибших на Советско-финской войне
25.10.2020 Cудьбы

"Где его косточки валяются?"

Трехметровая стела, открытая в Архангельске, символизирует линию фронта между СССР и Финляндией. Монумент - копия памятника, установленного в прошлом году в финском местечке Палоахо 9-му лыжному батальону. Он погиб почти в полном составе в 1940-м

Сын дождался отца с войны, спустя 80 лет. Репортаж с российско-украинской границы
23.09.2020 История

"Он писал, что пуля его миновала..."

На границе России и Украины российские поисковики передали на Украину останки воина Красной армии, а украинские поисковики вернули в Россию останки трех бойцов, найденных под Черниговом. Как это было, читайте и смотрите в репортаже "Родины"

Останки красноармейца, найденные шестиклассником, передадут на Украину
14.09.2020 Cудьбы

"Его нашел шестиклассник Иван Бирюков"

В 2019 году поисковики нашли в Калужской области останки бойца Красной армии и прекрасно сохранившийся медальон. По нему определили, что это Николай Грязнов, погибший в 1941 году. В понедельник с ним простились в Калуге