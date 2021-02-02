В 1999 году блок НАТО использовал в конфликте на Балканах боеприпасы, содержащие, как тогда заявлялось, обедненный уран. Никто не думал о том, что в центре Европы появится своя зона Чернобыля. Только не отчужденная.

В январе этого года сербы наконец-то решили подать иск к Североатлантическому альянсу. У многих бывших солдат и офицеров их армии сейчас полный набор онкологических заболеваний. Такая же ситуация в Косове и многих других балканских странах. Странно, что сербы так долго ждали. Штаб-квартиру НАТО уже несколько лет буквально заваливают судебными исками натовские ветераны. В частности, сообщалось, что с Североатлантическим альянсом судятся 500 итальянских солдат. По последним данным, онкологические заболевания были выявлены у каждого шестого итальянца, вернувшегося из Косова в 1999-м. 45 человек умерли. Кстати, в НАТО и без суда выплачивали семьям умерших солдат и офицеров от 200 тысяч до миллиона евро. Возможно, не всем.

Насколько известно, аналогичная ситуация в США. Хотя там тщательно скрывают информацию о своих военнослужащих, получивших онкологические заболевания после участия в боевых действиях на Ближнем Востоке и Балканах. Пентагон без шума выплачивает заболевшим ветеранам миллионные компенсации.

Бронебойные снаряды с обедненным ураном, в основе которых U-238, применяются давно. А США их используют как-то слишком массово. Эксперты озвучивали показательные цифры. Якобы, только по территории Югославии выстрелили не менее 15 тоннами урана. Как сообщали СМИ, в том числе со ссылками на американские источники, после операции "Буря в пустыне", проведенной в 1991 году на территории Ирака и Кувейта, осталось не менее 200 тонн как бы обедненного урана. В ходе вторжения в Ирак в 2003 году в землю этой страны вогнали почти 300 тонн урана. Неизвестно, сколько урановых боеприпасов было отстреляно в Афганистане и Ираке.

Давно доказано, что особой опасности для здоровья и экологии обедненный уран практически не представляет. Лишь при попадании в броню и взрыве уранового сердечника образуются радиоактивные и высокотоксичные аэрозоли. Они опасны лишь для тех, кто оказался рядом с местом взрыва. Но, скорее всего, такие неудачники погибнут сразу. Потом аэрозоль оседает и вскоре теряет свои убойные свойства.

Так отчего же такое количество людей, заболевших раком в тех местах, где применялись боеприпасы с U-238? Ведь во всех исках и различных публикациях о заболевших речь идет исключительно об обедненном уране. А может быть, Пентагон использовал не только обеденный уран, но и другой?

Уже не секрет, что НАТО использовало оружие, запрещенное международными конвенциями.

Двадцать лет назад, в феврале 2001 года, тогдашний начальник службы экологической безопасности Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Борис Алексеев официально выступил с сенсационным заявлением. По его словам, российские военные специалисты тщательно исследовали фрагменты урановых боеприпасов, которые применялись в Югославии. И оказалось, что в них достаточно высокое содержание урана-236. Такое заявление должно было вызвать грандиозный международный скандал. Но мировые СМИ информацию проигнорировали, да и отечественные промолчали.

Лишь "Российская газета" опубликовала 17 февраля 2001 года небольшой материал "Армия США применяла радиологическое оружие?".

Дело в том, что в стержнях ядерных энергетических установок в процессе выгорания U-238 образуется в том числе высокотоксичный U-236. Это побочный и очень опасный для человека и экологии вообще продукт ядерной энергетики. Проблема утилизации таких отходов - задача технологически сложная и дорогостоящая.

Почему нельзя предположить, что в США, где огромный атомный военно-морской флот, нашли простой и дешевый способ избавления от отработавших тепловыделяющих элементов ядерных котлов авианосцев и подводных лодок?

Действительно, если малотоксичный уран-238 разбавить высокотоксичным ураном-236, изготовить из этого сплава боеприпасы, а потом все расстрелять, то проблема утилизации решится сама собой. Не поэтому ли американцы и вгоняли в песок ближневосточных стран сотни тонн "обедненного" урана? Стрельба велась в основном по пустынным площадям, хотя и по реальным целям тоже. Никто бы, наверное, не заметил такой вот военно-технологической хитрости, если бы не боевые действия на Балканах - это все-таки Европа.

Так что сербские юристы, собирающиеся судиться с НАТО, вполне могут расширить свои обвинения не только по применению на их территории низкообогащенного безопасного U-238, но и высокотоксичного и крайне опасного U-236. Ведь в таком случае НАТО можно обвинить в применении "грязного" радиоактивного оружия, которое как раз и вызывает онкологию и общее отравление человеческого организма.

Так называемые грязные радиоактивные боеприпасы, получившие название радиологических, в свое время рассматривались в качестве оружия. Основой его как раз и были отходы ядерной энергетики. Радиоактивную грязь планировалось распылять над вражескими войсками. Применение такого оружия неизбежно вызвало бы гарантированное поражение всех живых организмов. Но в отличие от химического оружия смертельный эффект получался не мгновенным, а отложенным, возможно, на годы. Поэтому от "грязного" радиоактивного оружия отказались. Сегодня лишь террористы иногда пугают общественность тем, что могут его собрать и где-то применить.

Двадцать лет назад США никак не ответили на заявление российских военных экологов о том, что НАТО применяло фактически радиологическое оружие. То есть уподобилось не межгосударственному военному блоку, а террористической организации. Интересно, ответят ли они сейчас на запрос сербов, если он, конечно, будет.