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02.02.2021 15:17
Рубрика: В мире

Проверки товаров на границе Северной Ирландии приостановлены из-за угроз

Текст: Диана Ковалева

Власти Северной Ирландии приостановили проверки продуктов питания животного происхождения, пересекающих границу региона, так как в адрес досмотрщиков в последнее время стали поступать угрозы. Речь идет о сотрудниках портов Белфаста и Ларна, рядом с которыми стали появляться угрожающие граффити, называющие членов персонала "целями", передает телеканал Sky News.

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Напомним, что после выхода Великобритании из ЕС на одну ее составную часть, Северную Ирландию, продолжили распространяться правила единого европейского рынка и таможенного союза. Это было сделано для того, чтобы между последней и Республикой Ирландия не возникла "жесткая граница" с камерами и постами досмотра. Однако ввиду жестких правил ЕС, касающихся ввоза различной продукции на территорию блока, была установлена "нормативная граница" между Северной Ирландией и остальной Британией, на которой товары все же проходят проверку. Именно этим решением, получившим название "ирландский протокол", и недовольны авторы угрожающих посланий.

В Белфасте были также замечены различные послания, сделанные красками. По данным Sky News, в прошлом месяце местная полиция сообщала, что в районах, где проживают так называемые лоялисты, выступающие за единство Северной Ирландии и Великобритании, начало расти недовольство "ирландским протоколом". Как пишет газета Guardian, некоторые досмотрщики рассказывали, что видели, как неизвестные люди записывали номера их машин. А несколько дней назад местные правоохранители начали расследование в отношении граффити, обнаруженного на юге Белфаста, в котором бывшему ирландскому премьеру Лео Варадкару угрожали расправой, если он "ступит ногой" на территорию Северной Ирландии.

"Такова печальная реальность тех, кто навязал Северной Ирландии условия без согласия хрупкого общественного равновесия, существующего здесь. (Ирландский - прим. "РГ") протокол должен был закончиться плачевно, и вот мы имеем разваливающуюся структуру общества", - цитирует газета Financial Times Йена Пейсли-младшего, депутата от Демократической юнионистской партии.

По словам представителя североирландского минсельхоза, власти будут наблюдать за развитием ситуации, и хотя физический досмотр товаров приостановлен, документальное оформление продолжится.

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