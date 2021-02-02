Постановление администрации Псковской области от 2 февраля 2021 года № 13 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом области от 22 декабря 2004 г. № 392-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области" Администрация области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Псковской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения 11441 рубль, для трудоспособного населения - 12425 рублей, для пенсионеров - 9438 рублей, для детей - 11208 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковская правда".

Губернатор области М.Ведерников







