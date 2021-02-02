Путин поддержал идею снять фильм о выдающихся педагогах

О выдающихся педагогах России собираются снять фильм. Такую идею поддержал президент РФ Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса "Учитель года".

Согласно предложению, кинокартина должна быть и о педагогах прошлого, и о тех, кто продолжает свою работу в наши дни. Это позволит повысить престиж учительской профессии и познакомить людей с нелегким трудом педагогов, пояснил автор инициативы.

"Хорошая идея! - отреагировал Путин. - Проговорим это обязательно и в администрации президента, и с коллегами из наших основных каналов, с компаниями, которые работают в этой сфере. Хорошая мысль, спасибо".

Ранее в ходе той же встречи российский лидер поддержал идею объявить 2023 год Годом математики.