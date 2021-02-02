Новости

Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать 15:13
Уральские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно 15:11
В поликлинике Феодосии драка из-за очереди к врачу окончилась стрельбой 15:02
Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге 15:00
Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду 14:48
В Москве подсчитали потери городского транспорта из-за пандемии 14:48
Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву 14:46
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 14:37
В ФСИН разъяснили, почему не разыскивали Навального в Германии 14:20
Захарова: Приезд западных дипломатов в Мосгорсуд - это саморазоблачение 14:17
В Прикамье больным COVID-19 впервые сделали переливание плазмы 14:08
На процессе по делу Навального прокурор поддержала позицию ФСИН 14:04
Лавров назвал ситуацию с отравлением блогера инсценировкой 14:01
Лучшим учителем России признан ростовчанин Михаил Гуров 13:36
Начались съемки третьего сезона "Пацанов" 13:35
Вице-канцлер ФРГ считает, что "Северный поток-2" достроят в этом году 13:31
Песков напомнил об отношении Путина к Ельцину 13:25
Песков назвал оправданными действия полиции в отношении участников несанкционированных акций 13:18
Принять участие в итальянской лотерее можно будет с помощью чека 13:16
Путин побеседует с финалистами конкурса "Учитель года" 13:08
Умер актер Дастин Даймонд 13:07
Климов: Незаконные акции проводятся с прицелом на выборы в Госдуму 13:07
Минобороны Казахстана похвасталось новой российской техникой 13:05
В честь Сталинградской битвы прогремел "Выстрел памяти" 12:58
Мэнсона вырежут из "Американских богов" из-за обвинений в насилии 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 14:04
Рубрика: Происшествия

На процессе по делу Навального прокурор поддержала позицию ФСИН

Текст: Иван Егоров

Защита Навального утверждает в суде, что она якобы извещала ФСИН о его местонахождении. Об этом на выездном заседании Симоновского суда, которое продолжается в Мосгорсуде, заявил адвокат Вадим Кобзев. По его словам, защита в конце ноября 2020 года извещала исполнительную инспекцию о местонахождении Навального в отеле в Германии и прохождении им амбулаторного лечения. Как сказал адвокат, Навальный закончил курс амбулаторного лечения 15 января и сразу же вернулся в Россию. "Если бы его не задержали в аэропорту Шереметьево, то он уже в понедельник явился бы в уголовную инспекцию и отметился там", - утверждает защитник.

Фото: Telegram-канал RT на русском
Опубликована запись спецслужб, подтверждающая связь ФБК с британской разведкой

Однако представитель ФСИН Александр Ермоленко возразил. Он сказал, что в этой справке был указан лишь срок лечения Навального в клинике "Шарите" с 22 августа по 23 сентября. По данным представителя ФСИН, с 24 сентября Навальный свободно перемещался по Германии, но на связь с уголовно-исполнительной инспекций не выходил. Он также напомнил, что это именно обязанность условно осужденного - самому являться в инспекцию, а не инспекции - искать его.

Прокурор Екатерина Фролова поддержала позицию ФСИН. И отметила: в представленной справке не указано, что происходило с Алексеем Навальным с 23 сентября по 15 января.

Выездное заседание Симоновского суда в здании Мосгорсуда о решении вопроса замены Алексею Навальному условного срока на реальный началось во вторник в 11.20. На заседание аккредитовалось около 100 пишущих журналистов. Еще больше приехало фотографов и операторов. Перенос заседания из Симоновского в Мосгорсуд как раз и был вызван большим количеством заявок журналистов. Для этого в Мосгорсуде выделили самый большой зал, который расположен в корпусе апелляционной инстанции.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Ученые объяснили, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к COVID-19
Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов
Специалисты назвали самое распространенное киберпреступление