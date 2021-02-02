На процессе по делу Навального прокурор поддержала позицию ФСИН

Защита Навального утверждает в суде, что она якобы извещала ФСИН о его местонахождении. Об этом на выездном заседании Симоновского суда, которое продолжается в Мосгорсуде, заявил адвокат Вадим Кобзев. По его словам, защита в конце ноября 2020 года извещала исполнительную инспекцию о местонахождении Навального в отеле в Германии и прохождении им амбулаторного лечения. Как сказал адвокат, Навальный закончил курс амбулаторного лечения 15 января и сразу же вернулся в Россию. "Если бы его не задержали в аэропорту Шереметьево, то он уже в понедельник явился бы в уголовную инспекцию и отметился там", - утверждает защитник.

Однако представитель ФСИН Александр Ермоленко возразил. Он сказал, что в этой справке был указан лишь срок лечения Навального в клинике "Шарите" с 22 августа по 23 сентября. По данным представителя ФСИН, с 24 сентября Навальный свободно перемещался по Германии, но на связь с уголовно-исполнительной инспекций не выходил. Он также напомнил, что это именно обязанность условно осужденного - самому являться в инспекцию, а не инспекции - искать его.

Прокурор Екатерина Фролова поддержала позицию ФСИН. И отметила: в представленной справке не указано, что происходило с Алексеем Навальным с 23 сентября по 15 января.

Выездное заседание Симоновского суда в здании Мосгорсуда о решении вопроса замены Алексею Навальному условного срока на реальный началось во вторник в 11.20. На заседание аккредитовалось около 100 пишущих журналистов. Еще больше приехало фотографов и операторов. Перенос заседания из Симоновского в Мосгорсуд как раз и был вызван большим количеством заявок журналистов. Для этого в Мосгорсуде выделили самый большой зал, который расположен в корпусе апелляционной инстанции.