Россия создаст новую высокоточную ракету

Новый российский тактический комплекс "Гермес 2.0" будет оснащен более мощной и скоростной ракетой.

- Базовая версия "Гермес" сейчас проходит испытания на полигоне Капустин Яр. У комплекса есть большой потенциал для дальнейшего совершенствования, поэтому планируется опытно-конструкторская работа по повышению боевого могущества ракеты в 2-2,5 раза и повышению скорости ее полета, - рассказал РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Новая версия комплекса получит имя "Гермес 2.0". Базовую версию комплекса представили летом 2019 года.

Разработанный в тульском КБП "Гермес" предназначен для уничтожения бронетехники, стационарных объектов, надводных целей и тихоходных летательных аппаратов на дальности до 100 километров.

Сверхзвуковая ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью весом 28 килограммов. Система наведения автономна, в ней реализован принцип "выстрелил-забыл". Запущенная ракета сперва управляется с земли, затем бортовой инерциальной системой. На подлете к цели включается головка самонаведения.

Пусковая установка на шесть ракет может монтироваться на любое автомобильное шасси среднего и крупного тоннажа - например, на КамАЗ.