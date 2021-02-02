Собянин увеличил количество премий "Новатор Москвы" с 30 до 36

Общее количество премий "Новатор Москвы", присуждаемых авторам инновационных проектов, разработчикам и изобретателям, увеличено с 30 до 36. Постановление по данному вопросу подписал 2 февраля на заседании президиума правительства Москвы Сергей Собянин.

Напомню, эта премия ежегодно присуждается в столице с 2019 года. Ею отмечают достижения по разработке и внедрению новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере города Москвы.

У премии три номинации: "Проект будущего" (инновационная идея), "Меняющие реальность" (стартап) и "Лидеры инноваций" (действующий бизнес). В 2021 году сбор заявок по каждой из них будет проводиться по шести направлениям: медицина и фармацевтика, транспорт и логистика, экология и охрана окружающей среды, искусственный интеллект и IT-технологии, благоустройство и строительство, общественные проекты. В финал конкурса выйдут 36 проектов - по два проекта в каждой номинации по каждому направлению.

Размер премии победителей составит в номинации "Проект будущего" - 500 тыс. рублей, в номинации "Меняющие реальность" - 1 млн рублей, в номинации "Лидеры инноваций" - 1,5 млн рублей. Авторы 18 проектов-финалистов получат поощрительные призы. Общий призовой фонд составит 20,7 млн рублей.

В конкурсе могут принять участие граждане России, проживающие в Москве и осуществляющие деятельность в области создания технических новшеств и инновационных решений. Заявки принимаются как индивидуальные, так и коллективные (до пяти человек). Прежде действовавшее требование о документальном подтверждении вклада соавторов в проект отменяется. Это значительно упростит процедуру подачи заявок и сделает конкурс более доступным для неформальных коллективов разработчиков.

Сбор заявок на участие в конкурсе на присуждение второй в истории премии "Новатор Москвы" открывается с сегодняшнего дня, 2 февраля 2021 года, по адресу: Вознесенский пер., д. 22 или в электронном виде через личный кабинет на портале Московского инновационного кластера i.Moscow.

В пресс-службе мэрии Москвы напомнили, в 2020 году на конкурс были подано 483 заявок, авторами которых стали 952 новатора. После тщательного отбора в финал вышли 30 оригинальных идей и проектов, авторам которых были присуждены премии "Новатор Москвы" и поощрительные призы.

Справка "РГ"

Подробную информацию можно получить, по телефону: +7 (800) 234-46-88, отправив письмо на электронную почту novator@mos.ru или на сайте премии.