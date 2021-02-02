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02.02.2021 21:15
Рубрика: Дороги

В Москве эвакуировали 125 машин без номеров

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В январе с улиц Москвы эвакуировали 125 подозрительных машин без номеров, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Фото: Сергей Михеев/РГ
С улиц Москвы эвакуировали 2 тысячи авто без номеров

Все эти автомобили были припаркованы в людных местах. Такие машины могут использоваться в криминальных целях, поэтому по решению городской антитеррористической комиссии их увозят на спецстоянки.

Примечательно, что больше трети эвакуированных машин без номеров - это дорогие иномарки BMW и Mercedes-Benz. О таких машинах можно сообщать по телефонам 102 и 112 или в МАДИ по номеру 8(495)540-76-56.

#авто #эвакуации аэропортов