В Москве эвакуировали 125 машин без номеров

В январе с улиц Москвы эвакуировали 125 подозрительных машин без номеров, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Все эти автомобили были припаркованы в людных местах. Такие машины могут использоваться в криминальных целях, поэтому по решению городской антитеррористической комиссии их увозят на спецстоянки.

Примечательно, что больше трети эвакуированных машин без номеров - это дорогие иномарки BMW и Mercedes-Benz. О таких машинах можно сообщать по телефонам 102 и 112 или в МАДИ по номеру 8(495)540-76-56.