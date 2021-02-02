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02.02.2021 10:29
Рубрика: Общество

В Москве прививку от COVID-19 получили почти 175 тыс. горожан старше 60 лет

Текст: Любовь Проценко

В Москве прививку от коронавируса получили почти 175 тысяч горожан старше 60 лет. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"На сегодняшний день в столице прививку от коронавирусной инфекции сделали почти 175 тысяч жителей старше 60 лет. Важность вакцинации от коронавируса для горожан старшего возраста нельзя недооценивать. Эта категория граждан находится в группе риска и для них заболеть COVID-19 особенно опасно. Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно. Более 50% всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы", - рассказала вице-мэр.

В Москве всем лицам старше 60 лет были направлены индивидуальные смс-сообщения или сообщения по электронной почте с приглашением пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее стало известно, что в Москве вакцинация проходит в том числе в 33 домах престарелых. Там привито более 9 тысяч человек, это 92% от всех проживающих в таких домах, которым разрешена вакцинация.

Вакцинация от коронавируса в Москве проходит в 100 пунктах на базе городских поликлиник ежедневно с 8:00 до 20:00. Выездные бригады вакцинации работают в торговых центрах, МФЦ, театре, фуд-молле, других общественных пространствах. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. График работы выездных бригад опубликован на сайте. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии). Также столица заключила 70 соглашений с частными медорганизациями, 40 клиник уже начали вакцинировать население.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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