В Москве родился Рим и две Искры

В 2020 году часть московских родителей выбрала для своих детей необычные имена. Как сообщает официальный сайт мэрии со ссылкой на данные ЗАГС, в числе новых москвичей на свет появился мальчик Рим и две девочки Искры.

Большая группа имен для новорожденных, зарегистрированных в Москве, связана с актерами, писателями и другими знаменитостями. В частности, среди имен младенцев встречались Корней, Леонардо, Рианна и Гарри.

Рейтинг необычных имен дополняют Люций, Люцифер, Оливье, а две девочки получили географические имена Индия и Вена. Порой встречаются двойные и даже тройные имена. Среди них Людвиг-Александр, Лев-Моисей и Патрисия-Деметра-Пейдж.