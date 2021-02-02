Дело о растрате 454 млн рублей в Кроноцком заповеднике отправят в суд

В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о коррупционных преступлениях в Кроноцком государственном заповеднике в Камчатском крае.

Уголовное дело о растрате (часть четвертая статьи 160 УК РФ) возбуждено в отношении шести человек, похитивших более 454 миллионов рублей.

По версии следствия, бывший директор учреждения вместе с четырьмя сотрудниками и предпринимателем в 2015-2016 годы через подконтрольную коммерческую организацию растратил бюджетные средства, выделенные на ликвидацию экологического ущерба в заповеднике.

"Участники организованной группы создали видимость утилизации отходов, фактически захоронив их на особо охраняемой заповедной территории Камчатки, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, чем причинен значительный экологический ущерб. Сотрудники заповедника согласовали документы, содержащие ложные сведения об объемах выполненных работ. После чего на счет юридического лица перечислили деньги, которыми злоумышленники распорядились по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Уголовное дело будет направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.

В прошлом году было утверждено обвинительное заключение по делу в отношении гендиректора ООО "Экология", который участвовал в махинации с отходами.