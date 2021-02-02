Для перевозки дальневосточной сои утвердили льготный тариф

Правительство РФ утвердило новые правила, согласно которым с 1 февраля этого года и до конца 2021 года соя, выращенная на Дальнем Востоке, будет поставляться в Центральный, Сибирский и Приволжский федеральные округа с использованием нулевого железнодорожного тарифа.

"ОАО "Российские железные дороги" из федерального бюджета будут выделяться субсидии для возмещения потерь в доходах",- сообщает правительство Амурской области.

Кроме сои государство будет компенсировать перевозку овощей, минеральных удобрений и зерновых из ДФО в центральные регионов страны.