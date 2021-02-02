Путин: Будем работать над расширением программы льготных перелетов из ДФО

Работа над расширением программы льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока будет продолжена, заявил во вторник Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".

Один из участников беседы, учитель истории из Магадана Константин Зеленский обратил внимание на эту программу и высказал пожелание, чтобы она не только расширяла направления, но и сохранилась как можно дольше, чтобы Дальний Восток был ближе к Центральной России.

"Вы правы абсолютно, мы обращаем на это внимание постоянно", - ответил Владимир Путин.

По его словам, это вопрос не только экономического характера, но и объединения страны. Самое простое решение заключается в увеличении субсидирования этих перевозок, отметил глава государства.

"Вы знаете, что у нас были раньше приняты решения по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Будем работать над расширением", - заявил президент.