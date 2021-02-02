Новости

Стало известно, сколько "Барселона" заработала благодаря Месси 18:12
Первый энергоблок БелАЭС выработал 1 млрд кВт-ч электроэнергии 17:50
В Латвии впервые обнаружили больную коронавирусом кошку 17:49
Мурашко: Вакцина "Спутник V" - одна из лучших 17:46
Путин поддержал идею снять фильм о выдающихся педагогах 17:31
В Госдуму внесен проект о заморозке начисления пени за просрочку оплаты налога 17:25
Путин: Будем работать над расширением программы льготных перелетов из ДФО 17:23
Стало известно, куда переедет "Дом 2" 17:22
Путин: Конкурс "Учитель года" надо показывать интересно 17:20
Сурок Фил предсказал затяжную зиму в штате Пенсильвания 17:16
Путин: Нужно реагировать на вредоносный контент без ущерба свободе слова 17:16
В Москве на 30 процентов подорожали комнаты в домах под реновацию 17:11
Песков: Прибывшие на заседание по делу Навального дипломаты не должны давить на суд 17:05
Путин: Меня смущают слова "элитный, элитарный" 17:03
Путин призвал к поддержке языков и культуры народов РФ 16:59
В России выявили 77 мутаций коронавируса 16:56
Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики 16:54
В Свердловской области кафе и ресторанам разрешат работать после 23.00 16:40
Росавиация отберет авиакомпании для льготных перевозок на Дальний Восток 16:32
Работы Рокотова и Тропинина покажут на выставке в Москве 16:28
Рамин Джавади напишет музыку к спин-оффу "Игры престолов" 16:19
Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора 16:13
Мурашко: Граждане старше 60-ти вакцинируются от COVID в первую очередь 16:03
В компании "Ив Роше" высказались о ситуации с Навальным 16:02
Президент "Реала" заразился коронавирусом 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 17:23
Рубрика: Экономика

Путин: Будем работать над расширением программы льготных перелетов из ДФО

Текст: Ксения Воронцова

Работа над расширением программы льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока будет продолжена, заявил во вторник Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".

Фото: iStock
Росавиация отберет авиакомпании для льготных перевозок на Дальний Восток

Один из участников беседы, учитель истории из Магадана Константин Зеленский обратил внимание на эту программу и высказал пожелание, чтобы она не только расширяла направления, но и сохранилась как можно дольше, чтобы Дальний Восток был ближе к Центральной России.

"Вы правы абсолютно, мы обращаем на это внимание постоянно", - ответил Владимир Путин.

По его словам, это вопрос не только экономического характера, но и объединения страны. Самое простое решение заключается в увеличении субсидирования этих перевозок, отметил глава государства.

"Вы знаете, что у нас были раньше приняты решения по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Будем работать над расширением", - заявил президент.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Власть Работа власти Президент ДФО

Главное сегодня

Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока
В центре Гамалеи очередную волну коронавируса спрогнозировали на март
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков