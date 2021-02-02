Сахалинка фиктивно устроила на свою фирму 5 тысяч иностранцев

Прокуратура направила в Южно-Сахалинский городской суд уголовное дело об организации незаконной миграции в отношении руководителя коммерческой организации.

"В ходе предварительного расследования установлено, что с января 2015 года по июль 2017-го обвиняемая за денежное вознаграждение готовила необходимые для постановки на учет договоры о фиктивном трудоустройстве иностранных граждан в возглавляемую ею фирму и передавала их в органы миграционного учета УМВД России по Сахалинской области", - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, отмечая, что таким способом женщина создавала "видимость законного пребывания таких лиц на территории России".

С помощью предприимчивой сахалинки в нашу страну прибыли около пяти тысяч иностранных граждан. За совершение данного преступления ей грозит до пяти лет лишения свободы.