В ЕАО пять школ закрыли из-за морозов

Пять школ временно закрыли в ЕАО из-за морозов. Ночью в регионе прогнозируется похолодание до минус 40 градусов.

Как сообщает правительство региона, со вчерашнего дня не работают два общеобразовательных учреждения в Облучье и одно - в Кульдуре. Сегодня дома остались ученики школ Хинганска и Биракана. Планируется, что обучение возобновится со среды.

Кроме того, под особым контролем остается работа детсада № 4 в Облучье, где радиаторы отопления едва грели из-за аварии на центральной котельной.

"Было принято решение временно объединить детей в теплых помещениях, где температурный режим выдерживается в полной мере", - говорится в сообщении.

Накануне вечером на котельной вышли из строя два электродвигателя на дымососах. Новые запчасти оперативно доставили в город. Последствия аварии частично ликвидировали.