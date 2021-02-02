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Рубрика: Происшествия

В Приамурье известного художника осудили за смертельное ДТП

Текст: Александр Ярошенко

Благовещенский городской суд вынес приговор в отношении заслуженного художника России Леонида Кильчанского.

В Приамурье задержан мужчина за покушение на врача

Обвиняемый в апреле прошлого года, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, сбил молодую женщину, которая от полученных травм скончалась. У нее остался шестилетний ребенок.

Следствие установило, что пострадавшая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, но в освещенном месте. Кильчанский совершил наезд на нее, выехав на полосу встречного движения.

"Суд определил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, также мужчина должен возместить моральный ущерб в размере 800 тысяч рублей,- рассказал корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Благовещенского суда Александр Воронин.

Установлено, что подсудимый ранее уже управлял автомобилем в нетрезвом виде и привлекался к административной ответственности.

Справка "РГ"

Леонид Кильчанский - выпускник Дальневосточного института искусств. Член Российского Союза художников, заслуженный художник РФ. Преподавал живопись в Государственном институте искусств г. Харбина (КНР) и в педагогическом университете г. Хэйхе (КНР). Его картины не раз участвовали в национальных и международных выставках.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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