В Прикамье больным COVID-19 впервые сделали переливание плазмы

В Пермском крае в Краевой больнице им. Вагнера врачи провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели.

По словам главного врача медицинского учреждения Романа Конева, новый метод лечения поможет эффективнее бороться с пандемией коронавируса. Пациенты быстрее пойдут на поправку и не получат тяжелых осложнений.

Напомним, процедура переливания плазмы показана пациентам с COVID-19, которые находятся в состоянии средней степени тяжести, на кислородной или любой другой респираторной поддержке. Такую методику рекомендует ВОЗ и ее уже применяют во многих странах мира.