В Прикамье ушла из жизни выдающийся хирург Антонина Опенышева

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило, что сегодня ушла из жизни доцент кафедры хирургических болезней ПГМУ, кандидат медицинских наук, выдающийся детский хирург Антонина Васильевна Опенышева.

Антонина Васильевна посвятила детской хирургии Прикамья более 40 лет. Она лично выполнила несколько тысяч операций детям разного возраста, внедрила более сотни хирургических методик коррекций врожденных пороков развития и другой сложной патологии у детей младшего возраста.

Антонина Опенышева обучила огромное количество студентов, интернов и ординаторов, которые сегодня работают в разных лечебных учреждениях России. Кроме того, она является автором сотен научных работ и учебных пособий по актуальным вопросам в лечении хирургических заболеваний у детей.