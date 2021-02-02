На Алтае террористу добавили 15 лет колонии за вербовку заключенных

Апелляционный военный суд в Москве оставил без изменений приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении гражданина России Зокиржона Исманова.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка и иное вовлечение лиц к участию в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической) и частью 1 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Как сообщили "РГ" в УФСБ России по Алтайскому краю, в 2019 году Исманов отбывал срок в лечебно-исправительном учреждении №1 краевого УФСИН. Он был осужден в Казани и попал в колонию за участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", признанной в России террористической (запрещена на территории России). При этом Исманов стал активно пропагандировать среди других осужденных идеологию своей организации. Он называл ее деятельность правильной, говорил о превосходстве перед другими, поддерживал идею создания "исламского государства" и применения насилия на пути установления "халифата". Кроме того, Исманов организовал агитационные собрания для группы осужденных и, проводя с ними религиозные беседы, склонял к деятельности в запрещенной организации. В качестве наглядного пособия он использовал рукописные записи, которые, как было установлено в ходе следствия, представляли собой копию материалов, внесенных в федеральный список экстремистских.

В зале суда 28-летний уроженец города Инта вел себя вызывающе и вину в совершении вмененных ему преступлений не признал. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения с отбыванием в колонии строгого режима, первые пять из которых он проведет в тюрьме. Приговор вступил в законную силу.