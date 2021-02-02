Режим "черного неба" объявили в Новосибирске и Кемерове

Метеорологи объявили так режим "черного неба" на территории Новосибирска и Кемерова. Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в атмосфере крупных городов наблюдаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей.

Как в Новосибирске, так и в Кемерове речь идет об атмосферных условиях первого уровня опасности. В столице Кузбасса режим "черного неба" объявлен с полудня вчерашнего дня до 18.00 сегодняшнего вечера. В Новосибирске опасные метеоусловия сохранятся до 16.00 по местному времени.

В таких условиях промышленным предприятиям рекомендуется сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. По данным сервиса CityAir загрязнение воздуха в небе над Новосибирском и кузбасским Новокузнецком достигло отметки в 9 баллов. Для сравнения, в Челябинске этот показатель равен 7 баллам, в Москве - 3 баллам.