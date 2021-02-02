Суд арестовал омича за избиение двоих детей

Центральный районный суд города Омска избрал меру пресечения для 45-летнего омича, обвиняемого в истязании двух малолетних детей.

- По ходатайству следствия он заключен под стражу на два месяца, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Напомним, накануне в интернете появилась видеозапись, на которой разъяренный мужчина с размаху бьет об пол девочку и мальчика. Как выяснилось, избиение детей сняла на камеру мобильного телефона их мать. Опасаясь мужа, она побоялась обратиться за помощью в полицию, но скинула видео знакомым, и они его опубликовали.

Силовики задержали подозреваемого в течение двух часов. На допросе он признался в содеянном.

По данным медиков, дети получили легкие травмы, их физическое здоровье не вызывает опасений.

Органы опеки обратились в суд с иском о лишении задержанного родительских прав.