В Красноярске водитель пассажирского автобуса потерял сознание за рулем

В Красноярске автобус маршрута № 53 попал в ДТП из-за того, что водителю стало плохо за рулем. Как сообщили в ГИБДД МУ МВД России "Красноярское", инцидент произошел накануне вечером: автобус ехал по Свободному проспекту, водитель потерял управление, автобус выехал на встречную полосу, затем на тротуар и врезался в ель. Прибывшей "скорой" он сообщил, что ему стало плохо.

На момент ДТП в салоне находилось десять пассажиров, никто из них не пострадал. Травмы получил водитель.

В социальных сетях очевидцы происшествия писали, что отъезжая от остановки, водитель оставил двери в автобусе открытыми. Люди, понимая, что транспорт стал неуправляемым, стали выпрыгивать из салона - благо скорость была небольшая.

По данным ГИБДД, водитель 1970 года рождения, имеет водительский стаж категории "D" более 20 лет. По версии автоинспекции проблемы со здоровьем могли быть вызваны нарушением режима труда - установлено, что водитель превысил время работы на маршруте.

В отношении его работодателя - индивидуального предпринимателя - возбуждено административное дело, за нарушение режима труда. Ему грозит штраф. Кроме того, на предприятии проводится проверка, опрашиваются сотрудники, ответственные за выпуск водителей и транспорта на маршрут, проверяется, как проводилось медосвидетельствование.

Напомним, что в декабре при похожей аварии погиб водитель автобуса, еще три пассажира пострадали. Тогда, по предварительной информации, 53-летнему шоферу тоже стало плохо во время движения, автобус врезался в дерево.