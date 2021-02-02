Жителя Кузбасса обвинили в развращении 242 детей в соцсетях

Житель кузбасского города Анжеро-Судженска обвиняется в развратных и насильственных действиях сексуального характера в отношении 242 девочек из разных регионов России.

По версии следствия, с марта 2016-го по август 2018 года 43-летний обвиняемый со своей страницы в соцсетях вел с девочками-подростками переписку на интимные темы. Мужчина отправлял им фотографии и видеофайлы порнографического характера, а также просил их присылать ему свои фото. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант вменяем.

О преступлениях стало известно сотрудникам отдела "К" ГУ МВД России по Кузбассу, которые передали материалы в следственные органы.

- Мужчине предъявлено обвинение в совершении 192 эпизодов насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Он заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Решение о наказании должен принять суд. Туда уже направили материалы для рассмотрения уголовного дела по существу.