"Россети Северный Кавказ" на 5,5 млрд рублей пополнили бюджеты регионов СКФО и Калмыкии

Новости

Проверки товаров на границе Северной Ирландии приостановлены из-за угроз 15:17
Володин: За призывы к санкциям против РФ надо жестоко наказывать 15:13
Уральские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно 15:11
В поликлинике Феодосии драка из-за очереди к врачу окончилась стрельбой 15:02
Эксперт объяснил рост цен на вторичное жилье в Петербурге 15:00
Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду 14:48
В Москве подсчитали потери городского транспорта из-за пандемии 14:48
Синоптики назвали сроки прихода весны в Москву 14:46
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 14:37
В ФСИН разъяснили, почему не разыскивали Навального в Германии 14:20
Захарова: Приезд западных дипломатов в Мосгорсуд - это саморазоблачение 14:17
В Прикамье больным COVID-19 впервые сделали переливание плазмы 14:08
На процессе по делу Навального прокурор поддержала позицию ФСИН 14:04
Лавров назвал ситуацию с отравлением блогера инсценировкой 14:01
Лучшим учителем России признан ростовчанин Михаил Гуров 13:36
Начались съемки третьего сезона "Пацанов" 13:35
Вице-канцлер ФРГ считает, что "Северный поток-2" достроят в этом году 13:31
Песков напомнил об отношении Путина к Ельцину 13:25
Песков назвал оправданными действия полиции в отношении участников несанкционированных акций 13:18
Принять участие в итальянской лотерее можно будет с помощью чека 13:16
Путин побеседует с финалистами конкурса "Учитель года" 13:08
Умер актер Дастин Даймонд 13:07
Климов: Незаконные акции проводятся с прицелом на выборы в Госдуму 13:07
Минобороны Казахстана похвасталось новой российской техникой 13:05
В честь Сталинградской битвы прогремел "Выстрел памяти" 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
02.02.2021 15:07

"Россети Северный Кавказ" на 5,5 млрд рублей пополнили бюджеты регионов СКФО и Калмыкии

Группа Компаний "Россети Северный Кавказ" по итогам 2020 года в полном объеме исполнила налоговые обязательства. В сумме энергокомпании пополнили бюджеты различных уровней на 5,5 млрд рублей.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

У "Россети Северный Кавказ" филиалы во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В прошлом году компания в сумме перечислила в бюджеты регионов СКФО различных уровней свыше 3 млрд рублей, во внебюджетные фонды - порядка 1,7 млрд рублей.

Управляемое АО "Чеченэнерго" полностью выполнило обязательства по налоговым платежам по итогам года на 299 млн рублей.

За этот же период в полном объеме исполнили свои налоговые обязательства и управляемые энергосбытовые компании - гарантирующие поставщики, функционирующие на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии. АО "Каббалкэнерго" перечислило в бюджеты различных уровней порядка 226 млн рублей, АО "Карачаево-Черкесскэнерго" - почти 114 млн рублей, АО "Калмэнергосбыт" - свыше 70 млн рублей.

"Россети Северный Кавказ" - один из крупнейших налогоплательщиков макрорегиона. Каждая из дочерних управляемых структур также входит в число основных налогоплательщиков в регионе присутствия, поэтому в энергокомпании видят высокую важность в своевременном исполнении обязательств по налоговым отчислениям.

"Каждый налоговый рубль, вовремя перечисленный нами в бюджеты регионов, - это не просто экономическая стабильность макрорегиона. Прежде всего это благополучие наших потребителей, поскольку своевременные налоговые поступления позволяют реализовывать социально значимые региональные программы", - подчеркнул генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СКФО СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия

Главное сегодня

Лавров: Россия может пересмотреть решение по выходу из ДОН
Движение по нескольким улицам ограничено в Москве
Цены на нефть выросли на всех площадках благодаря ограничениям ОПЕК+
Минтруд РФ направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Ученые объяснили, какая вакцина быстрее вырабатывает антитела к COVID-19