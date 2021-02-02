"Россети Северный Кавказ" на 5,5 млрд рублей пополнили бюджеты регионов СКФО и Калмыкии

Группа Компаний "Россети Северный Кавказ" по итогам 2020 года в полном объеме исполнила налоговые обязательства. В сумме энергокомпании пополнили бюджеты различных уровней на 5,5 млрд рублей.

У "Россети Северный Кавказ" филиалы во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. В прошлом году компания в сумме перечислила в бюджеты регионов СКФО различных уровней свыше 3 млрд рублей, во внебюджетные фонды - порядка 1,7 млрд рублей.

Управляемое АО "Чеченэнерго" полностью выполнило обязательства по налоговым платежам по итогам года на 299 млн рублей.

За этот же период в полном объеме исполнили свои налоговые обязательства и управляемые энергосбытовые компании - гарантирующие поставщики, функционирующие на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии. АО "Каббалкэнерго" перечислило в бюджеты различных уровней порядка 226 млн рублей, АО "Карачаево-Черкесскэнерго" - почти 114 млн рублей, АО "Калмэнергосбыт" - свыше 70 млн рублей.

"Россети Северный Кавказ" - один из крупнейших налогоплательщиков макрорегиона. Каждая из дочерних управляемых структур также входит в число основных налогоплательщиков в регионе присутствия, поэтому в энергокомпании видят высокую важность в своевременном исполнении обязательств по налоговым отчислениям.

"Каждый налоговый рубль, вовремя перечисленный нами в бюджеты регионов, - это не просто экономическая стабильность макрорегиона. Прежде всего это благополучие наших потребителей, поскольку своевременные налоговые поступления позволяют реализовывать социально значимые региональные программы", - подчеркнул генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"