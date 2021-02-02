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Рубрика: Власть

Сергей Шойгу стал почетным гражданином Северной Осетии

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил министру обороны России Сергею Шойгу удостоверение и нагрудный знак "Почетный гражданин Республики Северная Осетия - Алания". Глава Минобороны стал почетным гражданином республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

Торжественная церемония вручения состоялась в Национальном центре управления обороной России в Москве. А сам указ о присвоении высокого звания был подписан еще в июне 2020 года.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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- Вы являетесь большим другом нашей республики. В тяжелые времена вы всегда были рядом с народом Осетии, - сказал глава РСО - Алания Вячеслав Битаров во время торжественной церемонии. - В сентябре 2020 года во Владикавказе распахнул свои двери новый современный комплекс Северо-Кавказского суворовского военного училища. Это стало возможным благодаря вашей активной поддержке.

В правительстве Северной Осетии подчеркнули, что Сергей Шойгу внес большой вклад в стабилизацию ситуации, связанной с осетино-грузинским конфликтом в 90-х годах XX века. Также, находясь на посту главы минобороны России, он оказывает серьезное содействие в развитии военной инфраструктуры и военно-патриотического воспитания молодежи Северной Осетии.

Звание "Почетный гражданин Республики Северная Осетия - Алания" присваивается пожизненно гражданам за выдающиеся заслуги в различных сферах, а также за мужество, героизм, смелость и отвагу при выполнении служебного и гражданского долга.

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