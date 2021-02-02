В четырех районах Ленобласти полностью сняли коронавирусные ограничения

В районах Ленинградской области, включенных в "зеленую зону" по коронавирусной инфекции, полностью снимаются все ограничения, введенные на период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Ленинградской области, как и в ряде других регионов страны, при распространении коронавирусной инфекции, было введено разделение на зоны. Районы, где уровень заболеваемости был высок, включили в "красную" зону, где ситуация была не столь тревожной - в "желтую". Относительно благополучные регионы попали в "зеленую" зону.

Для каждой вводились свои ограничения. Самыми мягкими они были в районах, попавших в "зеленую" зону. В конце прошлого года к ней относились Бокситогорский, Волховский, Кингисеппский и Лодейнопольский районы.

Для сравнения, накануне в Бокситогорском районе было зафиксировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции, а во Всеволожском районе, относящемся к "красной зоне", - 41.

Сейчас в "зеленой" зоне сняты все ограничения для точек общественного питания, театров, кинозалов. Также можно проводить массовые мероприятия и спортивные соревнования.

Но при этом масочный режим на всей территории Ленинградской области сохраняется независимо от того, к какой зоне относится район.