В Новгородской области нашли два истребителя, разграбленных мародерами

В Парфинском районе Новгородской области обнаружены два советских истребителя времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на поисковую экспедицию "Долина", бойцы которой и нашли самолеты.

Истребители находились в болотах. Тем не менее, на момент их обнаружения, самолеты уже были ограблены мародерами, черными копателями, которые исследуют места боев, изымают артефакты, а потом продают их в соцсетях или сдают на металлолом.

Такая деятельность очень мешает поисковым отрядам, которые по крупицам восстанавливают все обстоятельства боев.

Тем не менее, в воронках удалось обнаружить номерные детали истребителей. По ним поисковики смогут установить номера самолетов, а также имена летчиков, которые отправились на этих истребителях в свой последний бой. Также поисковики планируют попытаться найти родственников бойцов и рассказать им о судьбе близких.