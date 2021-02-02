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02.02.2021 15:14
Рубрика: Происшествия

На границе с Абхазией задержали восемь тысяч килограммов сахара и сапоги

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На российско-абхазской границе таможенники обнаружили более восьми тонн сахара без документов. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

Фото: iStock
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В грузовом автомобиле Volvo, следующий из России в Абхазию, по документам был заявлен сахар-песок общим весом 22 тысячи килограммов в 440 мешках. Однако там оказалось еще 164 незадекларированных мешка с сахаром весом 8,2 тысячи килограммов.

Кроме того, в ящике для инструментов транспортного средства были спрятаны 11 коробок с обувью - 55 пар сапог разного размерного ряда. Незадекларированный товар изъят, образцы направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждены три дела об административных правонарушениях по части 1 статьи и части 3 статьи 16.116.2 КоАП РФ. Ведется административное расследование.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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