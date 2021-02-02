На Кубани бизнесмен незаконно вырубил дубы на 21 млн рублей

Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Северскому району Кубани передали в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя - он обвиняется в незаконной вырубке лесных насаждений.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчина работает индивидуальным предпринимателем, специализируясь на заготовке и реализации древесного сырья, лесоматериалов. Установлено, что он дал указание двум наемным работникам вырубить 82 ствола дуба - общим объемом 190 кубических метров. Затем бизнесмен продал древесину, а вырученные средства потратил по своему усмотрению.

"В результате противоправной деятельности злоумышленника причинен ущерб на общую сумму боле 21 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. - На период следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас уголовное дело направлено в суд, санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание до семи лет лишения свободы".