На Кубани страховую компанию обманули на 12 млн рублей

В Краснодаре завершилось расследование уголовного дела организованной группы из 27 фигурантов от 23 до 59 лет - жителей столичного региона, Кубани и Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что с мая 2016 года по апрель 2017-го в Краснодаре и Краснодарском крае обвиняемые совершили серию мошеннических действий в сфере автострахования. Фигуранты умышленно инициировали ДТП, фальсифицировав дела об административных правонарушениях и предоставляя сведения для возмещения вреда.

В результате страховой организации был причинен ущерб на общую сумму более 12 миллионов рублей.

Так, 21 фигурант во время предварительного следствия находится под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.

Остальные шесть злоумышленников объявлены в федеральный розыск. Уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.