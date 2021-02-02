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02.02.2021 18:02
Рубрика: Происшествия

На Кубани страховую компанию обманули на 12 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодаре завершилось расследование уголовного дела организованной группы из 27 фигурантов от 23 до 59 лет - жителей столичного региона, Кубани и Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Валерий Горелых/Пресс-служба МВД по Свердловской области
На Урале задержали мошенников в сфере автострахования

Установлено, что с мая 2016 года по апрель 2017-го в Краснодаре и Краснодарском крае обвиняемые совершили серию мошеннических действий в сфере автострахования. Фигуранты умышленно инициировали ДТП, фальсифицировав дела об административных правонарушениях и предоставляя сведения для возмещения вреда.

В результате страховой организации был причинен ущерб на общую сумму более 12 миллионов рублей.

Так, 21 фигурант во время предварительного следствия находится под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.

Остальные шесть злоумышленников объявлены в федеральный розыск. Уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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