На Урале из-за метели закрыли для большегрузов федеральную трассу М5

В Челябинской области из-за неблагоприятных погодных условий введено частичное ограничение движения большегрузов на федеральной трассе М5. На участок выведены дополнительные экипажи ДПС, сообщили во вторник в ГИБДД региона.

- Из-за снегопада, метели и гололеда распоряжением Управления дорог "Южный Урал" введено ограничение движения большегрузного автотранспорта по трассе М5 на участке от границы с Башкирией до города Чебаркуля, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Оно действует до 20.00 второго февраля, но может быть продлено из-за непогоды.

На трассе работают 46 нарядов ДПС, обеспечивая бесперебойную работу снегоуборочной техники. В случае ухудшения обстановки, дополнительно будут выведены еще 20 экипажей.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и не совершать рискованных маневров, а по возможности вообще отказаться от поездок в этом направлении, отметили в ГИБДД.