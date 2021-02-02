На Урале разнорабочий убил бригадира и разослал видео знакомым

Житель Невьянска обвиняется в убийстве своего начальника. Преступление было совершено в ночь на 1 февраля в поселке городского типа Верхнее Дуброво, где обвиняемый разнорабочий трудился на стройке под началом 44-летнего мужчины. Они вместе жили в арендованном доме в разных комнатах. В тот день они оба выпивали, а когда бригадир ушел к себе, его подчиненный задумал расправиться с ним.

"Фигурант при общении со знакомыми высказывал недовольство тем, что бригадир постоянно предъявляет к нему различные претензии по работе и в быту", - рассказал пресс-секретарь Следственного управления Свердловской области Александр Шульга.

Рабочий вооружился колуном и нанес оппоненту несколько ударов. Затем ударил ножом, после чего пострадавший скончался.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый не спешил покидать место происшествия: он стал снимать на телефон видео, комментируя происходящее. "Запись он разослал своим знакомым с помощью мессенджера и социальной сети, сообщив, что наконец-то расправился с тем, кто так ему надоел", - рассказал пресс-атташе полиции.

Фигурант попытался сжечь в нож печи, но не смог. Клинок с оплавившейся рукояткой и тяжелый топор были изъяты сыщиками. О произошедшем обвиняемый сообщил хозяину дома, а тот вызвал сотрудников полиции. Молодой человек был задержан.

Ранее неоднократно судимому 24-летнему жителю Невьянска предъявлено обвинение статье "убийство". Наказание - до 15 лет лишения свободы.

"По делу уже назначены судебные экспертизы, решается вопрос о назначении в отношении обвиняемого психолого-психиатрической судебной экспертизы. Расследование продолжается", - передает следственное ведомство.