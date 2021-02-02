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02.02.2021 14:00
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Аргентину в стартовом матче Кубка АТР

Текст: Максим Домчев
На кортах Мельбурна стартовал Кубок АТР - командный турнир с участием сильнейших теннисистов мира. В стартовом поединке команда России встречалась с аргентинцами.
Андрей Рублев. Фото: Graham Denholm/Getty Images Андрей Рублев. Фото: Graham Denholm/Getty Images
Андрей Рублев. Фото: Graham Denholm/Getty Images

В первом матче вторая ракетка России Андрей Рублев встречался с Гвидо Пельей. Соперники значительно отличались в классе. Рублев уверенно выиграл первую партию - 6:1. Во второй борьба шла лишь в начале, а затем россиянин сумел навязать оппоненту свою игру, у Пельи не нашлось никаких контраргументов - 6:2.

Медведева назвали в числе претендентов на победу на Australian Open

Лидер российской команды Даниил Медведев играл против Диего Шварцмана. В этой встрече аргентинец смог доставить проблем своему оппоненту. Но при счете 5:5 в первом сете Медведеву удалось выиграть два гейма подряд - 7:5.

Вторая партия получилась менее напряженной. Россиянин выиграл ее со счетом 6:3, принеся команде первую победу.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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