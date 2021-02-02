Постановление администрации Смоленской области от 28 января 2021 года № 43 "Об установлении величины прожиточного минимума в Смоленской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:
Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области за IV квартал 2020 года:
а) в расчете на душу населения - 10 752 рубля;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения - 11 572 рубля;
- для пенсионеров - 8 947 рублей;
- для детей - 10 402 рубля.
Губернатор Смоленской области А.В.Островский
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