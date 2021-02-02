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2 февраля 2021 г.

Постановление администрации Смоленской области от 28 января 2021 года № 44 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области на 2021 год"

Дата подписания 28 января 2021 г.
Опубликован 2 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:

Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области на 2021 год:

а) в расчете на душу населения - 11 201 рубль;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 12 038 рублей;

- для пенсионеров - 9 782 рубля;

- для детей - 10 975 рублей.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский



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