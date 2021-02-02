Постановление администрации Смоленской области от 28 января 2021 года № 44 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация Смоленской области постановляет:
Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области на 2021 год:
а) в расчете на душу населения - 11 201 рубль;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения - 12 038 рублей;
- для пенсионеров - 9 782 рубля;
- для детей - 10 975 рублей.
Губернатор Смоленской области А.В.Островский
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