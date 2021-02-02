Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте 12:03

Люмкис Эмиль

Еще в школе Эмиль Люмкис перевел "Божественную комедию" Данте

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою 11:48

Лузгин Виктор

Виктор Лузгин: Фронтовая старая тетрадка кровью перемочена в бою

Свои стихи Янис Логин печатал в газетах под псевдонимом "Овод" 11:42

Логин Янис

Свои стихи Янис Логин печатал в газетах под псевдонимом "Овод"

Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой 11:33

Лисанова Надежда

Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой

Борис Слуцкий посвятил памяти Бориса Лебского два стихотворения 11:06

Лебский Борис

Борис Слуцкий посвятил памяти Бориса Лебского два стихотворения

В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева" 11:00

Кузмичёв Дмитрий

В 1943 году поэтесса Ольга Мочалова написала стихотворение "Памяти Дмитрия Кузмичева"

В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете" 10:55

Котульский Александр

В начале 1930-х Александр Котульский под руководством Маршака учился в "Детском университете"

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года 01.02.2021

Лоренц Ефрем

Ефрем Лоренц погиб в октябре 1941 года

22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда" 01.02.2021

Лондон Давид

22 декабря 1942 года Давид Лондон был представлен к медали "За оборону Ленинграда"

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта" 01.02.2021

Литовский Валентин

Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта"

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году 01.02.2021

Лобода Всеволод

Единственный сборник Всеволода Лободы вышел в 1966 году

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье 28.01.2021

Левицкий Леонид

21 декабря 1943 года Леонид Левицкий был тяжело ранен в бою у села Забелочье

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю" 28.01.2021

Лебедев Алексей

В офицерской карточке Алексея Лебедева в графе "где похоронен" написано "Предан морю"

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта 28.01.2021

Лапшин Илья

Илья Лапшин: Поступаю в институт, чтобы сделать из себя настоящего, крепкого советского поэта

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах 28.01.2021

Кузьмицкий Георгий

Во время войны Георгий Кузьмицкий печатался в газете "Красное знамя" и других фронтовых газетах

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио 27.01.2021

Корешов Георгий

Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение 27.01.2021

Климов Константин

Константин Климов ушел добровольцем в народное ополчение

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны 27.01.2021

Каневский Давид

Своими очерками Давид Каневский прославил многих героев войны

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке 27.01.2021

Калоев Хазби

Хазби Калоев писал стихи с детства как на осетинском, так и на русском языке

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани 27.01.2021

Исиани Севериан

В 1940 году вышел единственный прижизненный сборник стихов Севериана Исиани

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта 27.01.2021

Зиновьев Николай

Стихи Николай Зиновьев начал писать еще в школьные годы, а потом посылал в письмах с фронта

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким 27.01.2021

Завадовский Дмитрий

Дмитрий Завадовский: Милая мама! Получил твое письмо. Повеяло родным, близким

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году 26.01.2021

Квициниа Леварса

Первый сборник поэм "Страна растет" Леварса Квициниа выпустил в 1932 году

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года 26.01.2021

Иоселиани Шалва

Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать 14.01.2021

Крапивников Леонид

Леонид Крапивников: Чему я здесь, на фронте, учусь? Всему - как жить и воевать

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном... 14.01.2021

Майоров Николай

Николай Майоров: Мы бредим морем, поездами, раскрытым настежь в сад окном...

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв 14.01.2021

Кубанёв Василий

О чем писал Сталину 18-летний Василий Кубанёв

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось 14.01.2021

Коган Павел

Стихов Павла Когана, написанных во время войны, не сохранилось

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении 14.01.2021

Занадворов Владислав

О Победе Владислав Занадворов написать не успел, но он погиб в наступлении

О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову 14.01.2021

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О чем писал Багрицкий 14-летнему Коле Копыльцову

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого 14.01.2021

Кульчицкий Михаил

Где искать чемодан с рукописями Михаила Кульчицкого

Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии 14.01.2021

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Как сложилась судьба Владимира Калачева - лучшего адъютанта Красной Армии

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих 14.01.2021

Ливертовский Иосиф

Иосиф Ливертовский: Я окончательно решил работать над каждой строчкой - чеканить стих

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим" 14.01.2021

Кочисов Мухарбек

За год до войны Мухарбек Кочисов выпустил поэтический сборник "Мы любим"

Фото: ТАСС

"Мне вспомнилась школа родная..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Надежда Лисанова, 18 лет
Лисанова Надежда Васильевна (1924 - 24.02.1942), крымская комсомолка-подпольщица.

Выпускница ялтинской средней школы N7. Расстреляна гитлеровцами в урочище Селян близ Ялты. Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР N56/120 от 22.12.1966 посмертно награждена медалью "За отвагу".

Сохранилось всего одно стихотворение Нади "Мне вспомнилась школа родная...". Она передала его сестре во время последнего свидания в тюрьме. Опубликовано в сборнике "Говорят погибшие герои" (Москва, Издательство политической литературы, 1975). Рукопись стихотворения хранится в Ялтинском музее краеведения.

Фото: Макс Альперт / ТАСС
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