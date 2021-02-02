Сохранилось всего одно стихотворение Надежды Лисановой

Надежда Лисанова, 18 лет

Лисанова Надежда Васильевна (1924 - 24.02.1942), крымская комсомолка-подпольщица.

Выпускница ялтинской средней школы N7. Расстреляна гитлеровцами в урочище Селян близ Ялты. Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР N56/120 от 22.12.1966 посмертно награждена медалью "За отвагу".

Сохранилось всего одно стихотворение Нади "Мне вспомнилась школа родная...". Она передала его сестре во время последнего свидания в тюрьме. Опубликовано в сборнике "Говорят погибшие герои" (Москва, Издательство политической литературы, 1975). Рукопись стихотворения хранится в Ялтинском музее краеведения.