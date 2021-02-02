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02.02.2021 18:12
Рубрика: Спорт

Стало известно, сколько "Барселона" заработала благодаря Месси

Текст: Максим Домчев

Стало известно, сколько "Барселона" смогла заработать благодаря аргентинскому нападающему Лионелю Месси.

Фото: Reuters
Месси намерен подать в суд на "Барселону" из-за утечки данных контракта

Как сообщает Sport.es, с 2017 года Лионель Месси помог своему клубу заработать 619,2 млн евро. Эта сумма сложилась благодаря участию главной звезды клуба в различных акциях, продаже атрибутики и спонсорских контрактов.

Издание сообщает, что по четырехлетнему контракту фиксированные выплаты Месси составили 383,6 млн евро. Таким образом чистый доход клуба от игрока составил более 235 млн евро.

Ранее СМИ опубликовали информацию о контракте Месси с клубом, который истекает летом 2021 года. За это время игрок заработает более 555 млн евро. При этом его зарплата в год составляет 138 млн, остальная сумма - различные бонусы.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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