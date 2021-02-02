Стартовали российские продажи "спортивных" Toyota Corolla и C-HR

Компания Toyota объявила о том, что в России начались продажи Toyota Corolla и C-HR специальной серии GR Sport.

Новые версии моделей отличаются контрастными и стильными элементами дизайна экстерьера и интерьера, разработанными при участии инженеров автоспортивного подразделения Toyota Gazoo Racing.

Седан Toyota Corolla GR Sport выделяется двухцветной окраской с черной крышей, эксклюзивными колесными дисками, темными глянцевыми элементами стайлинга, особыми передними сиденьями с комбинированной отделкой и прострочкой на деталях интерьера.

Купе-кроссовер Toyota C-HR GR Sport получил специальный пепельно-серый цвет кузова с эффектом "металлик", сиденья с покрытием из искусственной замши и мультифункциональный руль с отделкой перфорированной кожей.

Toyota Corolla в новой версии будет доступна в семнадцати, а С-HR - в восьми дилерских центрах марки в России. Седан можно приобрести от 1 761 000 рублей, а кроссовер CH-R - от 2 147 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Фото: Пресс-служба Toyota.