Свои стихи Янис Логин печатал в газетах под псевдонимом "Овод"

Янис Логин, 26 лет

Логин Янис (Иван Людвигович) (1917(?) - 06.05.1943), один из организаторов движения сопротивления в Саласспилском концлагере.

Янис родился в Абренском уезде Латвии (ныне Пыталовский район Псковской области).

После отличного окончания Балвской гимназии поступил на философско-филологический факультет Рижского университета.

Работал в комсомольском подполье. Свои стихи печатал в газетах под псевдонимом "Дундурс" - Овод.

В 1940 году подготовил свой первый сборник Cilveka dziesma ("Песнь человека").

Вскоре после прихода нацистов был арестован и отправлен в лагерь Саласпилс на "перевоспитание". Благодаря знанию языков Янис оказался на должности писаря.

Янис участвовал в подготовке восстания в лагере, писал стихи, которые передавались из рук в руки. 21 января 1943 года Янис в одном из бараков наизусть читал узникам Пушкина и Маяковского.

В ночь с 5 на 6 мая 1943 года был вывезен гестаповцами в Бикерниекский лес и расстрелян.

Публикации:

Я. Логин. Saullekta dziesma ("Песни рассвета"). Рига, "Лиесма", 1973