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2 февраля 2021 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 29 января 2021 года № 66 "Об установлении величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за IV квартал 2020 г. на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения"

Дата подписания 29 января 2021 г.
Опубликован 2 февраля 2021 г.

В соответствии с Законом Тамбовской области от 16.07.1998 № 26-3 "О прожиточном минимуме в Тамбовской области" (в редакции от 25.10.2019), постановлением Тамбовской областной Думы от 27.02.2019 № 864 "О потребительской корзине в целом по Тамбовской области для основных социально-демографических групп населения" администрация области постановляет:

1. Установить по представлению управления социальной защиты и семейной политики области величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за IV квартал 2020 г. в расчете на душу населения - 10178 рублей, для трудоспособного населения - 10998 рублей, пенсионеров - 8661 рублей, детей - 10050 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов



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