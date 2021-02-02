Постановление администрации Тамбовской области от 29 января 2021 года № 67 "Об установлении величины прожиточного минимума в целом по Тамбовской области на 2021 год на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (в редакции от 29.12.2020) администрация области постановляет:

1. Установить по представлению управления социальной защиты и семейной политики области величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области на 2021 год в расчете на душу населения - 10221 рубль, для трудоспособного населения - 11004 рубля, пенсионеров - 8740 рублей, детей - 10100 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов







