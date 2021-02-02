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2 февраля 2021 г.

Постановление правительства Тульской области от 1 февраля 2021 года № 31 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Тульской области на 2021 год"

Дата подписания 1 февраля 2021 г.
Опубликован 2 февраля 2021 г.

В соответствии с абзацами вторым и пятым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1, Установить на 2021 год величину прожиточного минимума в Тульской области на душу населения в размере 11134 рубля, для трудоспособного населения - 11922 рубля, пенсионеров - 9997 рублей, детей - 11032 рубля.

2. Постановление вступает в силу со дня официального Опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин



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